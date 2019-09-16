"Барселона" опубликовала яркое видео в честь возвращения Месси в строй

Теги барселоналионель месси

"Барселона" опубликовала яркое видео в честь возвращения Месси в строй

Пресс-служба "Барселоны" опубликовала видео в честь возвращения в строй лидера команды аргентинского нападающего Лионеля Месси.

В ролике показаны действия форварда во время тренировки. На ней Месси раздавал передачи, отбирал мячи и бил по воротам.

Напомним, что аргентинец получил травму во время предсезонной подготовки и пока что на поле не выходил.

В прошлом сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 50 матчей во всех турнирах, забил 51 гол и отдал 22 результативные передачи.

Не пропустите: Месси готов сыграть против "Боруссии" в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ростов" одержал волевую победу над "Ахматом" и догнал лидеров РПЛ

"Ростов" одержал волевую победу над "Ахматом" и догнал лидеров РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов