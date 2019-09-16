"Барселона" опубликовала яркое видео в честь возвращения Месси в строй
Пресс-служба "Барселоны" опубликовала видео в честь возвращения в строй лидера команды аргентинского нападающего Лионеля Месси.
В ролике показаны действия форварда во время тренировки. На ней Месси раздавал передачи, отбирал мячи и бил по воротам.
He. Is. Back. ⚔️ pic.twitter.com/HdzDyEC96n— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2019
Напомним, что аргентинец получил травму во время предсезонной подготовки и пока что на поле не выходил.
В прошлом сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 50 матчей во всех турнирах, забил 51 гол и отдал 22 результативные передачи.
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