"Барселона" опубликовала заявку на матч с "Атлетико"

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"Барселона" опубликовала заявку на матч с "Атлетико"

Тренерский штаб "Барселоны" определился с заявкой команды на матч 33-го тура Примеры против мадридского "Атлетико".

В состав включены 23 футболиста, в том числе отбывший дисквалификацию Серхио Бускетс и восстановившийся после травмы Серхи Роберто.

Полностью заявка "сине-гранатовых" выглядит следующим образом:

Напомним, что матч "Барселона" - "Атлетико" состоится во вторник, 30 июня, в 23:00 по московскому времени.

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