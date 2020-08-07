"Барселона" опубликовала заявку на матч с "Наполи"
Тренерский штаб "Барселоны" определился со списком футболистов, которые смогут сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Наполи".
Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето, Иньяки Пенья;
Защитники: Серхи Роберто, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Хуниор Фирпо, Клеман Лангле, Рональд Араухо, Оскар Мингеса;
Полузащитники: Иван Ракитич, Френки де Йонг, Рикард Пуч, Мончу, Людовит Рейс, Хандро Орельяна;
Нападающие: Лионель Месси, Луис Суарес, Антуан Гризманн, Анссумане Фати, Конрад де ла Фуэнте.
Напомним, что из-за дисквалификации игру пропустят Серхио Бускетс и Артуро Видаль, Усман Дембеле не успел полностью восстановиться после травмы, а Артур отказался играть за "сине-гранатовых" после трансфера в "Ювентус".
Матч "Барса" - "Наполи" состоится в субботу. Начало - в 22:00 по московскому времени. Первая встреча в Италии завершилась ничьей 1:1.
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