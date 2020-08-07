"Барселона" опубликовала заявку на матч с "Наполи"

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"Барселона" опубликовала заявку на матч с "Наполи"

Тренерский штаб "Барселоны" определился со списком футболистов, которые смогут сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Наполи".

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето, Иньяки Пенья;

Защитники: Серхи Роберто, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Хуниор Фирпо, Клеман Лангле, Рональд Араухо, Оскар Мингеса;

Полузащитники: Иван Ракитич, Френки де Йонг, Рикард Пуч, Мончу, Людовит Рейс, Хандро Орельяна;

Нападающие: Лионель Месси, Луис Суарес, Антуан Гризманн, Анссумане Фати, Конрад де ла Фуэнте.

Напомним, что из-за дисквалификации игру пропустят Серхио Бускетс и Артуро ВидальУсман Дембеле не успел полностью восстановиться после травмы, а Артур отказался играть за "сине-гранатовых" после трансфера в "Ювентус".

Матч "Барса" - "Наполи" состоится в субботу. Начало - в 22:00 по московскому времени. Первая встреча в Италии завершилась ничьей 1:1.

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