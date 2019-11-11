"Барселона" оспорила желтую карточку Месси в матче с "Сельтой"
"Барселона" подала протест против желтой карточки аргентинского нападающего Лионеля Месси, которую он получил в матче 12-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (4:1), сообщает Marca.
По сведениям издания, в каталонском клубе уверены, что Месси не нарушал правила на 39-й минуте и арбитр ошибочно выписал ему "горчичник". Стоит отметить, что в результате фола аргентинца был назначен штрафной, с которого "Сельта" сравняла счет.
"Барселона" подала соответствующие документы в контрольно-дисциплинарный комитет Ла Лиги и надеется на отмену карточки, которая стала первой для аргентинца в сезоне.
В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6