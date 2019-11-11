"Барселона" оспорила желтую карточку Месси в матче с "Сельтой"

"Барселона" подала протест против желтой карточки аргентинского нападающего Лионеля Месси, которую он получил в матче 12-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (4:1), сообщает Marca.

По сведениям издания, в каталонском клубе уверены, что Месси не нарушал правила на 39-й минуте и арбитр ошибочно выписал ему "горчичник". Стоит отметить, что в результате фола аргентинца был назначен штрафной, с которого "Сельта" сравняла счет.

"Барселона" подала соответствующие документы в контрольно-дисциплинарный комитет Ла Лиги и надеется на отмену карточки, которая стала первой для аргентинца в сезоне.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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