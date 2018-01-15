"Барселона" осталась единственной командой из топ-5 чемпионатов, которая не проигрывала в текущем сезоне

"Барселона" одержала выездную победу над "Реал Сосьедадом" (4:2).

Теперь беспроигрышная серия "сине-гранатовых" в Примере в этом сезоне достигла 19 матчей. Каталонцы одержали 16 побед и трижды сыграли вничью.

Таким образом, "Барселона" - единственная команда из топ-5 чемпионатов, которая не проигрывала в этом сезоне.

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