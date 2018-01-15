"Барселона" осталась единственной командой из топ-5 чемпионатов, которая не проигрывала в текущем сезоне

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"Барселона" осталась единственной командой из топ-5 чемпионатов, которая не проигрывала в текущем сезоне

"Барселона" одержала выездную победу над "Реал Сосьедадом" (4:2).

Теперь беспроигрышная серия "сине-гранатовых" в Примере в этом сезоне достигла 19 матчей. Каталонцы одержали 16 побед и трижды сыграли вничью.

Таким образом, "Барселона" - единственная команда из топ-5 чемпионатов, которая не проигрывала в этом сезоне.

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В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

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1 Барселона 19 51
2 Атлетико Мадрид 19 42
3 Валенсия 19 40
4 Реал Мадрид 18 32
5 Вильярреал 19 31
6 Севилья 19 29
7 Эйбар 19 27
8 Хетафе 19 26
9 Жирона 19 26
10 Сельта Виго 19 25
11 Атлетик Бильбао 19 25
12 Леганес 17 24
13 Бетис 18 24
14 Эспаньол 19 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 19 18
17 Алавес 19 18
18 Депортиво Ла-Корунья 19 16
19 Малага 19 11
20 Лас Пальмас 19 11
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