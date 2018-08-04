"Барселона" осталась недовольна появившемся в интернете фото с Дембеле

В каталонской "Барселоне" остались недовольны появившемся в интернете фото со своим вингером Усманом Дембеле.

Так, по сведениям Football Espana, руководство "сине-гранатовых" негативно оценило снимок отца форварда лондонского "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга, на котором 21-летний француз позировал вместе с несколькими игроками "канониров".

Напомним, Вальверде дал комментарий возможному подписанию Погба. | soccernews.ru