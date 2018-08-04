"Барселона" осталась недовольна появившемся в интернете фото с Дембеле

Теги барселонаусман дембеле

"Барселона" осталась недовольна появившемся в интернете фото с ДембелеВ каталонской "Барселоне" остались недовольны появившемся в интернете фото со своим вингером Усманом Дембеле.

Так, по сведениям Football Espana, руководство "сине-гранатовых" негативно оценило снимок отца форварда лондонского "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга, на котором 21-летний француз позировал вместе с несколькими игроками "канониров".

Напомним,  Вальверде дал комментарий возможному подписанию Погба. | soccernews.ru

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