"Барселона" остановила переговоры по Ольмо

Фото: инстаграм Ольмо/Автор неизвестен

"Барселона" остановила переговоры о переходе испанского полузащитника "РБ Лейпциг" Дани Ольмо.

Как сообщает издание Diario Sport, сейчас сине-гранатовые больше заинтересованы в трансфере Феррана Торреса из "Манчестер Сити".

По информации источника, "Барселона" перенесла встречу с представителями Ольмо, которая должна была пройти на этой неделе.

В нынешнем сезоне испанец сыграл в 6 матчах "Лейпцига" во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.

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