"Барселона" освободила Малкома от тренировок, чтобы он решил вопрос со своим уходом в "Зенит"

Вингер "Барселоны" Малком всё ближе к переходу в питерский "Зенит".

Как сообщает Mundo Deportivo, бразилец получил разрешение от каталонского клуба не участвовать в тренировках, чтобы побыстрее оформить свой трансфер.

Ожидается, что 22-летний футболист продолжит карьеру в "Зените", с которым он уже согласовал условия личного контракта.

Напомним, что "сине-бело-голубые" заплатят "Барсе" за Малкома 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов будут включены в сделку в качестве бонусов.

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