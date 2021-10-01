"Барселона" отчиталась о финансовом положении клуба

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"Барселона" отчиталась о финансовом положении клуба

"Барселона" представила отчёт об итогах прошедшего финансового года 2020/21.

Операционные доходы клуба составили 631 миллион евро, а расходы -  1,136 миллиарда евро.

Таким образом, убыток "сине-гранатовых" за отчётный период составил 505 миллионов евро, после уплаты налогов - 481 миллион евро.

Что касается долга "Барсы", то по состоянию на июнь он оценивался в 680 миллионов евро.

Руководство "блауграны" ожидает рост доходов до 765 миллионов евро в финансовом году 2021/22 за счёт возвращения болельщиков на "Камп Ноу".

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