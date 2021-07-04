"Барселона" отдала Тринкау в аренду в клуб АПЛ

Фото: инстаграм Тринкау

Вингер "Барселоны" Франсишку Тринкау на правах аренды перешел в "Вулверхэмптон".

Как сообщает сайт клуба, аренда 21-летнего португальца рассчитана до лета 2022 года. Также у "Вулверхэмптона" будет право выкупа игрока.

Отмечается, что сегодня Тринкау прибудет в Англию. Он отбудет карантин, после чего присоединится к команде.

В прошлом сезоне на счету Тринкау три гола и два ассиста в 42 играх.

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