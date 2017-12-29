"Барселона" отдаст Рафинью в аренду и намерена подписать Горетцку

Стали известны трансферные планы "Барселоны" этой зимой, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, каталонский клуб избавится от пяти футболистов. Полузащитник Рафинья будет отдан в аренду "Сельте", форвард Жерар Деулофеу может перейти в "Интер", на защитника Алеиша Видаля претендуют "Севилья", "Валенсия", "Атлетико и "Интером". Хавбек Арда Туран вернется на родину, а игрок обороны Хавьер Маскерано перейдет в "Хэбэй Чайна Форчун".

Что касается трансферов на вход, то "Барселона" намерена подписать полузащитника "Шальке" Леона Горетцку, на которого также претендует "Ливерпуль".

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