"Барселона" отдаст Рафинью в аренду и намерена подписать Горетцку

Теги барселонарафинья алькантаралеон горетцкахавьер маскерано

"Барселона" отдаст Рафинью в аренду и намерена подписать Горетцку

Стали известны трансферные планы "Барселоны" этой зимой, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, каталонский клуб избавится от пяти футболистов. Полузащитник Рафинья будет отдан в аренду "Сельте", форвард Жерар Деулофеу может перейти в "Интер", на защитника Алеиша Видаля претендуют "Севилья", "Валенсия", "Атлетико и "Интером". Хавбек Арда Туран вернется на родину, а игрок обороны Хавьер Маскерано перейдет в "Хэбэй Чайна Форчун".

Что касается трансферов на вход, то "Барселона" намерена подписать полузащитника "Шальке" Леона Горетцку, на которого также претендует "Ливерпуль".

Не пропустите: "Барселона" хочет купить Коутиньо зимой, трансфер Гризманна перенесен на лето. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 игроков 2017 года

Топ-10 игроков 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов