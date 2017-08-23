"Барселона" отдаст Сампера в аренду "Лас-Пальмасу"

Полузащитник "Барселоны" Серхи Сампер близок к переходу в "Лас-Пальмас", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, клуб с Канарских островов арендует футболиста до лета 2018 года без права последующего выкупа.

В минувшем сезоне 22-летний Сампер выступал за "Гранаду" на правах аренды и провел за клуб 23 матча. Контракт игрока с "Барселоной" истекает летом 2019 года.

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