"Барселона" отказала "Арсеналу" в обмене игроками

1 Теги барселонаусман дембелеарсенал лондонаарон рэмзи

"Барселона" отказала "Арсеналу" в обмене игрокамиКаталонская "Барселона" отказала лондонскому "Арсеналу" в обмене игроками, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "канониры" были заинтересованы в подписании вингера "сине-гранатовых" Усмана Дембеле, в сделку по которому они планировали включить своего полузащитника Аарона Рэмзи. Однако каталонский гранд отклонил предложение англичан, сообщив, что рассчитывают на француза в новом сезоне как на своего ключевого игрока.

Напомним, Вальверде оценил дебют Малкома в составе "Барселоны". | soccernews.ru

Комментарии
ВИКТОР

КОНЕШНО

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Смолов сделал признание по нашумевшему ДТП

Смолов сделал признание по нашумевшему ДТП

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов