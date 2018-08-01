"Барселона" отказала "Арсеналу" в обмене игроками

Каталонская "Барселона" отказала лондонскому "Арсеналу" в обмене игроками, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "канониры" были заинтересованы в подписании вингера "сине-гранатовых" Усмана Дембеле, в сделку по которому они планировали включить своего полузащитника Аарона Рэмзи. Однако каталонский гранд отклонил предложение англичан, сообщив, что рассчитывают на француза в новом сезоне как на своего ключевого игрока.

Напомним, Вальверде оценил дебют Малкома в составе "Барселоны". | soccernews.ru