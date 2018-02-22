"Барселона" отказала "Бенфике" в досрочном прекращении аренды Дугласа

"Бенфика" пыталась в январе досрочно вернуть "Барселоне" арендованного защитника Дугласа, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, тренерский штаб португальского клуба окончательно разочаровался в бразильце и больше не рассчитывает на него. Впрочем его аренда продлится до лета.

В этом сезоне 27-летний Дуглас провел за "Бенфику" всего 6 матчей. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2019 года.

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