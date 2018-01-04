"Барселона" отказала Давиду Луизу по трем причинам
Каталонская "Барселона" отказала защитнику лондонского "Челси" Давиду Луизу, который предложил "сине-гранатовым" свои услуги, по трем причинам.
Так, по сведениям El Mundo Deportivo, в услугах 30-летнего бека "аристократов" не был заинтересован главный тренер лидера испанской Ла Лиги Эрнесто Вальверде. Кроме того, каталонский гранд посчитал требования бразильца по зарплате чрезмерно высокими. Третьей причиной отказа "Барсы" послужила заигранность Луиза за "Челси" в Лиге Чемпионов.
Напомним, также Луиз предложил свои услуги "Реалу". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Снова Кубок, снова представитель Чемпионшипа: "Манчестер Юнайтед" принимает "Дерби Каунти"
-
Турнир прогнозов: анонс 28 тура
-
"Реал" добыл выездную победу над "Нумансией" в первой встрече 1/8 финала Кубка Испании
-
"Барселона" и "Сельта" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании победителя не выявили
-
"Барселона" планирует презентовать Коутиньо в понедельник
Лента новостей
-
"Роме" поступило предложение по Наингголану
-
Шесть футболистов "Арсенала" пропустят игру с "Ноттингем Форест"
-
Хави: "Тер Штеген сейчас - один из лучших вратарей в мире"
-
Виллаш-Боаш пожаловался на непоследовательность "Челси" в трансферных вопросах
-
Сарате возвращается в Аргентину
-
Стал известен следующий клуб Снейдера
-
Мексиканский клуб пытался купить одного из лидеров ПСВ
-
"Олимпиакос" уволил главного тренера, который вывел команду на вершину чемпионата Греции
-
"Реал" провёл 600-й матч в Кубке Испании
-
Пять игроков "Рубина" не прибыли на медосмотр
-
Баркли в шаге от перехода в "Челси"
-
ПСЖ сделал Роналду очень щедрое предложение
-
Таски - лучший распасовщик "Спартака" в этом сезоне
-
Наставник "Лилля": "Клуб работает над возвращением Эдера"
-
Ульрайх вернулся в строй
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Селтика"
-
Уилшер отказал "Марселю"
-
"Сандерленд" близок к подписанию нападающего "Ливерпуля"
-
Мавропанос прокомментировал переход в "Арсенал"
-
Сон Хын Мин стал автором уникального достижения
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12