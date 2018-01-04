"Барселона" отказала Давиду Луизу по трем причинам

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"Барселона" отказала Давиду Луизу по трем причинамКаталонская "Барселона" отказала защитнику лондонского "Челси" Давиду Луизу, который предложил "сине-гранатовым" свои услуги, по трем причинам.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, в услугах 30-летнего бека "аристократов" не был заинтересован главный тренер лидера испанской Ла Лиги Эрнесто Вальверде. Кроме того, каталонский гранд посчитал требования бразильца по зарплате чрезмерно высокими. Третьей причиной отказа "Барсы" послужила заигранность Луиза за "Челси" в Лиге Чемпионов.

Напомним, также Луиз предложил свои услуги "Реалу". | soccernews.ru

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