"Барселона" отказала "Интеру" в очередной аренде Рафиньи

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"Барселона" отказала "Интеру" в очередной аренде РафиньиКаталонская "Барселона" отказала миланскому "Интеру" в очередной аренде своего полузащитника Рафиньи Алькантары.

Так, по сведениям TuttoMercatoWeb, стороны никак не могут договориться по условиям перехода 25-летнего хавбека на "Джузеппе Меацца". "Нерадзурри" ввиду своей неготовности платить за бразильца 35 миллионов евро сделали предложение "сине-гранатовым" о его повторной аренде. Однако каталонский гранд уведомил итальянский клуб, что готов рассматривать по игроку только варианты с его продажей.

Напомним, на Рафинью появился претендент из АПЛ. | soccernews.ru

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