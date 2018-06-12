"Барселона" отказала "Интеру" в очередной аренде Рафиньи

Каталонская "Барселона" отказала миланскому "Интеру" в очередной аренде своего полузащитника Рафиньи Алькантары.

Так, по сведениям TuttoMercatoWeb, стороны никак не могут договориться по условиям перехода 25-летнего хавбека на "Джузеппе Меацца". "Нерадзурри" ввиду своей неготовности платить за бразильца 35 миллионов евро сделали предложение "сине-гранатовым" о его повторной аренде. Однако каталонский гранд уведомил итальянский клуб, что готов рассматривать по игроку только варианты с его продажей.

Напомним, на Рафинью появился претендент из АПЛ. | soccernews.ru