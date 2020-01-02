"Барселона" отказала "Интеру" в покупке Видаля

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"Барселона" отказала "Интеру" в покупке Видаля

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль этой зимой не перейдёт в миланский "Интер", сообщает Cope.

По информации источника, "сине-гранатовые" решили сохранить чилийца в составе на фоне ухода Карлеса Аленьи и травмы Артура.

В текущем сезоне 32-летний Видаль сыграл за "Барсу" 19 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

Контракт хавбека с каталонским клубом рассчитан до лета 2021 года.

Если "Интеру" не удастся переубедить "блауграну", то "нерадзурри", скорее всего, переключат внимание на Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма".

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Комментарии

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Шнюк
Шнюк

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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Шнюк
Шнюк

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Шнюк
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