"Барселона" отказала Куману в трансфере Лукаку

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман хотел видеть в своей команде бельгийского нападающего миланского "Интера" Ромелу Лукаку, сообщает Catalunya Radio.

По сведениям издания, руководство каталонского клуба отказало тренеру в трансфере бельгийца. Причиной отказа стали финансовые проблемы "Барселоны" из-за пандемии коронавируса.

27-летний Лукаку выступает за "Интер" с 2019 года. Всего он провел за миланский клуб 51 матч во всех турнирах, забил 34 гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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