"Барселона" отказала "Тоттенхэму" в обмене игроками

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"Барселона" отказала "Тоттенхэму" в обмене игроками

Фото: инстаграм Эмерсона/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" не сумел договориться по трансферу бразильского защитника "Барселоны" Эмерсона, сообщает ESPN.

По сведениям источника, английский клуб предлагал за бразильца 20 миллионов евро и ивуарийского защитника Сержа Орье, но получил отказ. Впрочем, "Тоттенхэм" все еще надеется приобрести игрока и готовит новое предложение.

В нынешнем сезоне 22-летний Эмерсон провел за "Барселону" два матча и не отметился результативными действиями. 28-летний Орье не провел ни одного матча за "Тоттенхэм".

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