"Барселона" отказала Вальверде в приобретении трех игроков

Теги эрнесто вальвердебарселонаасьер ильяррамендидани парехоикер муниаин

"Барселона" отказала Вальверде в приобретении трех игроковРуководство каталонской "Барселоны" отказало главному тренеру команды Эрнесто Вальверде в приобретении трех игроков.

Как информирует испанская пресса, новоиспеченный наставник "сине-гранатовых" попросил приобрести ему полузащитников Асьера Ильярраменди ("Реал Сосьедад") и Дани Парехо ("Валенсия"), а также вингера Икера Муниаина ("Атлетик"). Однако руководство "Барсы" отказало 53-летнему наставнику, посчитав, что команда нуждается в более качественном усилении.

Напомним, Неймар высказался о своем переходе в "Барселону". | soccernews.ru

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