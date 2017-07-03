"Барселона" отказала Вальверде в приобретении трех игроков

Руководство каталонской "Барселоны" отказало главному тренеру команды Эрнесто Вальверде в приобретении трех игроков.

Как информирует испанская пресса, новоиспеченный наставник "сине-гранатовых" попросил приобрести ему полузащитников Асьера Ильярраменди ("Реал Сосьедад") и Дани Парехо ("Валенсия"), а также вингера Икера Муниаина ("Атлетик"). Однако руководство "Барсы" отказало 53-летнему наставнику, посчитав, что команда нуждается в более качественном усилении.

Напомним, Неймар высказался о своем переходе в "Барселону". | soccernews.ru