"Барселона" отказала "Вест Хэму" в трансфере Гомеша

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"Барселона" отказала "Вест Хэму" в трансфере Гомеша

"Вест Хэм" не сумел договориться по трансферу португальского полузащитника "Барселоны" Андре Гомеша, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб предлагал за португальца 20 миллионов евро, но получил отказ. "Барселона" оценивает хавбека не менее, чем в 28-38 миллионов евро. Интерес к хавбек также проявляют "Эвертон" и "Тоттенхэм".

В завершившемся сезоне 25-летний Гомеш на правах аренды выступал за "Эвертон", провел за клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2021 года.

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