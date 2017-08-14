"Барселона" отказала "Ювентусу" в трансфере Гомеша

Переход полузащитника "Барселоны" Андре Гомеша в "Ювентус" не состоится, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб отказался продавать "бьянконери" 24-летнего португальца, так как хавбек нужен главному тренеру "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде.

Ожидается, что "Ювентус" теперь будет пытаться подписать Блеза Матюиди из ПСЖ.

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