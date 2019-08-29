"Барселона" отказала "Ювентусу" в трансфере защитника

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"Барселона" отказала "Ювентусу" в трансфере защитника

"Ювентус" не смог договориться с "Барселоной" о переходе защитника Хуана Миранды, сообщает итальянская пресса.

Каталонский клуб отказал "старой синьоре" в трансфере 19-летнего футболиста, решив отдать его в аренду "Шальке".

Не исключено, что в стане "кобальтовых" перспективный испанец проведёт два ближайших сезона.

Миранда - воспитанник "Барсы". За основу он дебютировал в прошлом сезоне, сыграв 4 матча во всех турнирах.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро.

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