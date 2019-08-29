"Барселона" отказала "Ювентусу" в трансфере защитника
"Ювентус" не смог договориться с "Барселоной" о переходе защитника Хуана Миранды, сообщает итальянская пресса.
Каталонский клуб отказал "старой синьоре" в трансфере 19-летнего футболиста, решив отдать его в аренду "Шальке".
Не исключено, что в стане "кобальтовых" перспективный испанец проведёт два ближайших сезона.
Миранда - воспитанник "Барсы". За основу он дебютировал в прошлом сезоне, сыграв 4 матча во всех турнирах.
Рыночная стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро.
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|2
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|2
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|Боруссия Менхенгладбах
|2
|4
|8
|Фортуна Дюссельдорф
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|3
|9
|Хоффенхайм
|2
|3
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|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|11
|Герта
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|1
|12
|Шальке
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|1
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|2
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|Падерборн
|2
|0
|16
|Вердер Бремен
|2
|0
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|Кельн
|2
|0
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|2
|0