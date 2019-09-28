"Барселона" отказалась гарантировать Неймару трансфер следующим летом

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"Барселона" отказалась гарантировать Неймару трансфер следующим летом

"Барселона" не сумела договориться с нападающим ПСЖ Неймаром о разрешении финансового спора в досудебном порядке.

Напомним, что бразилец требует выплатить ему бонус за продление контракта в 2016 году в размере 18 миллионов евро и проценты за просрочку платежа.

"Барса", в свою очередь, настаивает на том, что подписной бонус полагался за выполнение всего договора, и хочет вернуть уже выплаченные 22 миллиона.

Неймар был готов отказаться от претензий, если "сине-гранатовые" предоставят ему гарантии трансфера следующим летом.

Однако каталонский клуб не захотел принимать условия 27-летнего футболиста. Таким образом, стороны продолжат разбирательство в суде.

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