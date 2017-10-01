"Барселона" отказалась играть матч против "Лас-Пальмаса" без болельщиков

Каталонской "Барселоне" может быть засчитано техническое поражение в сегодняшнем матче 7-го тура Ла Лиги против "Лас-Пальмаса".

Как информирует El Mundo Deportivo, чтобы избежать возможных беспорядков на трибунах в поединке, "сине-гранатовым" было предложено провести его без зрителей. Однако в "Барсе" такое развитие событий полностью исключили.

Напомним, "Барселона" хочет перенести игру против "Лас-Пальмаса". | soccernews.ru