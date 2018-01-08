"Барселона" отказалась обнародовать финансовую сторону вопросу по трансферу Коутиньо

Каталонская "Барселона" отказалась обнародовать финансовую сторону вопросу по трансферу полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, информирует Marca.

Так, вице-президент "сине-гранатовых" Жорди Местре сообщил: "Интерес клуба всегда заключался в том, чтобы доставить Коутинью сюда. Разница в сравнении с летом заключается в том, что произошло существенное снижение цены, однако мы не можем детализировать цифры из-за договоренности с "Ливерпулем".

Напомним, Коутиньо объяснил свой выбор. | soccernews.ru