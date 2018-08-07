"Барселона" отказалась обнародовать сумму трансфера Видаля

1 Теги бавария мюнхенбарселонаартуро видаль

"Барселона" отказалась обнародовать сумму трансфера ВидаляКаталонская "Барселона" отказалась обнародовать сумму трансфера полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля.

Так, sport.es приводит следующие слова вице-президента "сине-гранатовых" Жорди Местре: "Я не буду называть сумму компенсации за Видаля в связи с пожеланиями "Баварии". Его клаусула будет равняться 300 миллионам евро".

Видаль подписал с "Барселоной" контракт сроком на три года. Предположительно, его трансфер стоил каталонцам 18 миллионов евро.

Напомним, Видаль прокомментировал переход Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru

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