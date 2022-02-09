"Барселона" отказалась от идеи подписания Кессье

Фото: инстаграм Кессье\Автор неизвестен

"Барселона" отказалась от идеи подписания ивуарийского хавбека "Милана" Франка Кессье на правах свободного агента грядующим летом, сообщает Diario Sport.

По информации источника, игрок отклонил предложение "Милана" о продлении контракта с зарплатой в пять миллионов евро после уплаты налого. "Барса" считает требования слишком высокими, так как он не будет железным игроком стартового состава.

Ранее сообщалось, что на полузащитника также претендуют "Интер" и "Ювентус".

В нынешнем сезоне Кессье сыграл 17 матчей в рамках Серии А, в которых забил 5 голов.

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