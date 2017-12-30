"Барселона" отказалась от идеи покупки Ди Марии

Хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария больше не входит в сферу интересов "Барселоны", сообщает ESPN.

Возможно, это связано с тем, что каталонцам удалось согласовать с "Ливерпулем" трансфер Коутиньо.

Напомним, что интерес к Ди Марии приписывали "Барселоне" еще летом.

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