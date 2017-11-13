"Барселона" отказалась от идеи приобретения Ляпорта

Теги барселонаэмерик ляпортатлетик бильбаоэрнесто вальверде

"Барселона" отказалась от идеи приобретения ЛяпортаКаталонская "Барселона" отказалась от идеи приобретения защитника "Атлетика" из Бильбао Эмерика Ляпорта.

Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" с подачи главного тренера команды Эрнесто Вальверде "переключили" свое внимание на других потенциальных кандидатов на усиление своего центра обороны.

Напомним, наставник "Барсы" ранее работал с Ляпортом в "Атлетике".

Не пропустите: Ляпорт вошел в число приоритетных трансферных целей "Реала". | soccernews.ru 

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