"Барселона" отказалась от идеи приобретения Ляпорта

Каталонская "Барселона" отказалась от идеи приобретения защитника "Атлетика" из Бильбао Эмерика Ляпорта.

Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" с подачи главного тренера команды Эрнесто Вальверде "переключили" свое внимание на других потенциальных кандидатов на усиление своего центра обороны.

Напомним, наставник "Барсы" ранее работал с Ляпортом в "Атлетике".

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