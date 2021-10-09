"Барселона" отказалась от кандидатуры Мартинеса

Теги барселонабельгияроберто мартинес

"Барселона" отказалась от кандидатуры Мартинеса

Фото твиттер Transferchanger

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес не возглавит "Барселону", утверждает каталонский телеканал Esport3.

По информации источника, руководство "сине-гранатовых" отказалось от кандидатуры испанского специалиста.

В правлении "Барсы" решили, что это не тот тренер, который нужен команде на данный момент.

Напомним, что клуб ищет замену для Рональда Кумана, который провалил старт сезона 2021/22.

Не пропустите: Деку получил должность в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА назначил судейскую бригаду на матч Словения - Россия

УЕФА назначил судейскую бригаду на матч Словения - Россия

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов