"Барселона" отказалась от кандидатуры Мартинеса

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Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес не возглавит "Барселону", утверждает каталонский телеканал Esport3.

По информации источника, руководство "сине-гранатовых" отказалось от кандидатуры испанского специалиста.

В правлении "Барсы" решили, что это не тот тренер, который нужен команде на данный момент.

Напомним, что клуб ищет замену для Рональда Кумана, который провалил старт сезона 2021/22.

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