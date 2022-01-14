"Барселона" отказалась от Мораты ради Холанда

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"Барселона" отказалась от Мораты ради Холанда

Фото инстаграм Альваро Мораты

"Барселона" утратила интерес к нападающему туринского "Ювентуса" Альваро Морате, права на которого принадлежат "Атлетико".

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб посчитал нецелесообразным выкупать игрока у "матрасников" за 40 миллионов евро.

"Сине-гранатовые" решили отложить эти деньги на летний трансфер форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Напомним, что Мората является воспитанником мадридского "Реала". В текущем сезоне он сыграл за "Ювентус" 26 матчей, забил 7 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Президент "Барселоны" Лапорта пообщался с болельщиками о Холанде. | http://soccernews.ru
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