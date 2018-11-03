"Барселона" отказалась от одного из зимних трансферов

Теги барселонасамюэль умтити

"Барселона" отказалась от одного из зимних трансферов

"Барселона" отказалась от покупки нового центрального защитника зимой.

Как сообщает Todomercatoweb, причиной этому послужило скорое восстановление от травмы Самюэля Умтити. Француз идет на поправку и уже близок к возвращению в строй.

Напомним, что главным претендентом на усиление обороны каталонцев был защитник "Наполи" Калиду Кулибали.

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