"Барселона" отказалась от одного из зимних трансферов

"Барселона" отказалась от покупки нового центрального защитника зимой.

Как сообщает Todomercatoweb, причиной этому послужило скорое восстановление от травмы Самюэля Умтити. Француз идет на поправку и уже близок к возвращению в строй.

Напомним, что главным претендентом на усиление обороны каталонцев был защитник "Наполи" Калиду Кулибали.

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