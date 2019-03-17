"Барселона" отказалась от одной из трансферных целей

Ранее сообщалось, что "Барселона" возобновила интерес к форварду "Атлетико" Антуану Гризманну.

Однако позже ESPN сообщил о том, что каталонцы не заинтересованы в услугах француза и переключат свое внимание на других кандидатов на усиление атаки.

Напомним, что до июня текущего года ценник на Гризманна составляет 120 миллионов евро.

27-летний француз перебрался в "Атлетико" в 2014 году. В этом сезоне на его счету 18 голов и 10 ассистов в 39 играх.

Читайте также: В "Барселоне" определились по трансферу Неймара. | http://soccernews.ru