"Барселона" отказалась от подписания Виллиана

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"Барселона" отказалась от подписания Виллиана

"Барселона" утратила интерес к вингеру "Челси" Виллиану.

Как сообщает Daily Mail, каталонский клуб планировал подписать бразильца ближайшим летом, однако их отпугнули финансовые запросы игрока.

Напомним, что Виллиан не договорился с "Челси" о продлении контракта, поэтому летом он покинет клуб в качестве свободного агента.

В этом сезоне на счету Виллиана 7 голов и 6 ассистов в 37 играх.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Просто Лео понял,что бразилец достаточно своенравный парень.Да и Дембеле бы заревновал конкурентку в этом гареме

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