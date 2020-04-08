"Барселона" отказалась от подписания Виллиана

"Барселона" утратила интерес к вингеру "Челси" Виллиану.

Как сообщает Daily Mail, каталонский клуб планировал подписать бразильца ближайшим летом, однако их отпугнули финансовые запросы игрока.

Напомним, что Виллиан не договорился с "Челси" о продлении контракта, поэтому летом он покинет клуб в качестве свободного агента.

В этом сезоне на счету Виллиана 7 голов и 6 ассистов в 37 играх.

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