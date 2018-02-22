"Барселона" отказалась от покупки де Лигта

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"Барселона" отказалась от покупки де Лигта

"Барселона" не будет покупать защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает Voetbal International.

По сведениям издания, каталонский клуб прекратил переговоры с агентом игрока Барри Хулсхоффом.

Напомним, что в январе "Барселона" купила колумбийского защитника Йерри Мину.

Ранее сообщалось, что 18-летним де Лигтом также интересуются "Арсенал", "Реал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".

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