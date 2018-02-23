"Барселона" отказалась от покупки Фекира

"Барселона" больше не претендует на хавбека "Лиона" Набиля Фекира.

Как сообщает Sky Sports, каталонцы предлагали за игрока 50 миллионов евро. Отметим, что в услугах футболиста также заинтересованы "Арсенал" и "Реал".

Соглашение Фекира с "Лионом" действует до июня 2020 года.

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