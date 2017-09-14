"Барселона" отказалась от покупки Коутиньо

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"Барселона" отказалась от покупки КоутиньоКаталонская "Барселона" отказалась от идеи приобретения полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует El Mundo Deportivo, трансфер 25-летнего хавбека "красных" в стан "сине-гранатовых" видится крайне маловероятным, по крайней мере, в зимнее трансферное окно. По сведениям издания, "Барса" не будет предпринимать попыток заполучить бразильца ввиду его заигранности в Лиге Чемпионов, что не позволит клубу дозаявить его в случае покупки в самый престижный европейский клубный турнир на стадию плей-офф.

Напомним, "Барселона" поборется с "Реалом" за хавбека "Марселя". | soccernews.ru

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