"Барселона" отказалась от покупки Ляпорта

Теги барселонаатлетик бильбаореал сосьедадэмерик ляпортиньиго мартинесэрнесто вальверде

"Барселона" отказалась от покупки ЛяпортаКаталонская "Барселона" отказалась от покупки защитника "Атлетика" из Бильбао Эмерика Ляпорта, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" больше не рассматривают вопрос с приобретением 23-летнего бека басков ввиду его завышенной трансферной стоимости. Главный тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде, работавший с Ляпортом в "Атлетике", предпочитает, чтобы его клуб подписал Иньиго Мартинеса ("Реал Сосьедад"), который может обойтись вдвое дешевле француза.

Напомним, "Барселона" интересуется сразу четырьмя игроками "Ривер Плейт". | soccernews.ru

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