"Барселона" отказалась от покупки Ляпорта

Каталонская "Барселона" отказалась от покупки защитника "Атлетика" из Бильбао Эмерика Ляпорта, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" больше не рассматривают вопрос с приобретением 23-летнего бека басков ввиду его завышенной трансферной стоимости. Главный тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде, работавший с Ляпортом в "Атлетике", предпочитает, чтобы его клуб подписал Иньиго Мартинеса ("Реал Сосьедад"), который может обойтись вдвое дешевле француза.

Напомним, "Барселона" интересуется сразу четырьмя игроками "Ривер Плейт". | soccernews.ru