"Барселона" отказалась от покупки Морона

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"Барселона" отказалась от покупки Морона

Трансфер нападающего "Бетиса" Лорена Морона в "Барселону" сорвался, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, сам каталонский клуб отказался от кандидатуры 26-летнего испанца.

Возможно, "сине-гранатовых" отпугнула довольно существенная сумма отступных в контракте форварда - 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Морон сыграл за "Бетис" 25 матчей, забил 10 голов и сделал 3 ассиста.

Напомним, что "Барсе" могут разрешить подписать нового атакующего игрока вне трансферного окна из-за травм. При этом для выбора будут доступны только футболисты, выступающие в Испании.

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