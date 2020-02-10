"Барселона" отказалась от покупки Морона
Трансфер нападающего "Бетиса" Лорена Морона в "Барселону" сорвался, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, сам каталонский клуб отказался от кандидатуры 26-летнего испанца.
Возможно, "сине-гранатовых" отпугнула довольно существенная сумма отступных в контракте форварда - 40 миллионов евро.
В текущем сезоне Морон сыграл за "Бетис" 25 матчей, забил 10 голов и сделал 3 ассиста.
Напомним, что "Барсе" могут разрешить подписать нового атакующего игрока вне трансферного окна из-за травм. При этом для выбора будут доступны только футболисты, выступающие в Испании.
Не пропустите: "Барселона" определила главную трансферную цель на лето. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Барселона" отказалась от покупки Морона
-
Спортивный директор ПСЖ встал на защиту Мбаппе
-
Дзюба заявил об амбициях выиграть требл с "Зенитом"
-
Джикия высказался о возможности возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России
-
"Реал" установил клубный рекорд в Примере
-
"Интер" в третий раз в истории победил "Милан" четырежды подряд
-
Газинский назвал позитивные аспекты расширения РПЛ
-
Тренер "Бетиса" недоволен судейством в матче с "Барселоной"
-
Мостовой поделился мнением о дебюте Смолова в стартовом составе "Сельты"
-
Месси в четвёртый раз в карьере оформил хет-трик из голевых пасов
-
"Уфа" купила игрока сборной Узбекистана
-
Дзюба высказался о своих отношениях со Слуцким
-
Ибрагимович стал рекордсменом миланского дерби
-
Сетьен прокомментировал волевую победу "Барселоны" над "Бетисом"
-
Тренер "Сельты" оценил игру Смолова в матче с "Севильей"
-
"Милан" потерпел первое поражение после возвращения Ибрагимовича
-
Фанаты "Осасуны" во время матча с "Реалом" желали смерти Рамосу
-
Ригони рассказал, почему в России жить лучше, чем в Италии
-
Линекер восхитился результативностью Роналду
-
Главные новости дня: 9 февраля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14