"Барселона" отказалась от покупки "нового Неймара"

"Барселона" отказалась от покупки нападающего "Сантоса" Родриго Силвы, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб отпугнула цена 17-летнего футболиста, которого называют "новым Неймаром".

"Сантос" требовал за Родриго 50 миллионов евро, а "сине-гранатовые" не намерены платить за него такие деньги.

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