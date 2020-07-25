"Барселона" отказалась от приглашения Блана

Теги барселоналоран бланхавикике сетьен

"Барселона" отказалась от приглашения Блана

Известный французский тренер Лоран Блан не возглавит "Барселону" этим летом, утверждает AS.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" отказались от идеи назначить 54-летнего специалиста вместо Кике Сетьена.

В каталонском клубе решили сконцентрироваться на приглашении наставника "Аль-Садда" Хави.

Напомним, что Блан остаётся безработным уже четыре года после ухода из ПСЖ по окончании сезона 2015/16.

Не пропустите: "Барселона" готовит новый контракт для Фати. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Милан" возобновил интерес к Алексею Миранчуку

"Милан" возобновил интерес к Алексею Миранчуку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов