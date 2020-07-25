"Барселона" отказалась от приглашения Блана

Известный французский тренер Лоран Блан не возглавит "Барселону" этим летом, утверждает AS.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" отказались от идеи назначить 54-летнего специалиста вместо Кике Сетьена.

В каталонском клубе решили сконцентрироваться на приглашении наставника "Аль-Садда" Хави.

Напомним, что Блан остаётся безработным уже четыре года после ухода из ПСЖ по окончании сезона 2015/16.

Не пропустите: "Барселона" готовит новый контракт для Фати. | http://soccernews.ru