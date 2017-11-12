"Барселона" отказалась от приобретения Дибалы

Теги барселонапауло дибалалионель мессиювентус

"Барселона" отказалась от приобретения ДибалыКаталонская "Барселона" отказалась от приобретения форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" не будут предпринимать попыток подписать 23-летнего нападающего "старой сеньоры" ввиду того, что сумма отступных за аргентинца в ближайшее время вырастет до 230-ти миллионов евро. Отказ от покупки своего соотечественника также одобрил главный бомбардир каталонского гранда Лионель Месси.

Напомним, "Барселона" планирует увеличить клаусулу Умтити. | soccernews.ru

комментарии
Павел

боицца месси сразу видна

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Пауло Дибала

Привет, я тоже на русском Паша, спасибо за то, что считаешь меня лучше Месси)))

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