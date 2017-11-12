"Барселона" отказалась от приобретения Дибалы

Каталонская "Барселона" отказалась от приобретения форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" не будут предпринимать попыток подписать 23-летнего нападающего "старой сеньоры" ввиду того, что сумма отступных за аргентинца в ближайшее время вырастет до 230-ти миллионов евро. Отказ от покупки своего соотечественника также одобрил главный бомбардир каталонского гранда Лионель Месси.

Напомним, "Барселона" планирует увеличить клаусулу Умтити. | soccernews.ru