"Барселона" отказалась от приобретения Дибалы из-за несовместимости его игровых характеристик с Месси
Каталонская "Барселона" отказалась от приобретения форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы, информирует El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, причиной такого решения, принятого спортивным менеджментом клуба, является то, что игровые характеристики 23-летнего нападающего "старой сеньоры" являются несовместимыми с действиями на поле ведущего бомбардира "сине-гранатовых" Лионеля Месси. Ожидается, что уже в ближайшее время "Барса" сообщит Дибале о том, что он больше не входит в сферу интересов каталонского гранда.
Напомним, вчера скауты "Барселоны" просмотрели игру Сери. | soccernews.ru
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|Эспаньол
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|Алавес
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|55
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|38
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|11
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|38
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|Депортиво Ла-Корунья
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|Леганес
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