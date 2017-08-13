"Барселона" отказалась от приобретения Дибалы из-за несовместимости его игровых характеристик с Месси

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"Барселона" отказалась от приобретения Дибалы из-за несовместимости его игровых характеристик с МессиКаталонская "Барселона" отказалась от приобретения форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, причиной такого решения, принятого спортивным менеджментом клуба, является то, что игровые характеристики 23-летнего нападающего "старой сеньоры" являются несовместимыми с действиями на поле ведущего бомбардира "сине-гранатовых" Лионеля Месси. Ожидается, что уже в ближайшее время "Барса" сообщит Дибале о том, что он больше не входит в сферу интересов каталонского гранда.

Напомним, вчера скауты "Барселоны" просмотрели игру Сери. | soccernews.ru

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