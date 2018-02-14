"Барселона" отказалась от приобретения своей летней трансферной цели

Каталонская "Барселона" отказалась от приобретения в летнее трансферное окно полузащитника бразильского "Гремио" Артура.

Как информирует El Mundo Deportivo, трансфер 21-летнего хавбека "мушкетеров", с которыми "сине-гранатовые" уже достигли принципиального соглашения о подписании контракта, откладывается, чему виной стал возможный перебор в составе европейского клуба числа легионеров, к которым относятся граждане стран, не входящих в Европейский союз.

Ожидается, что стать игроком "Барселоны" Артур сможет уже в январе 2019-го года. К тому моменту должно будет освободиться одно место среди легионеров в составе каталонского гранда ввиду возможного получения португальского паспорта Филиппом Коутиньо.

Напомним, Умтити назвал свои условия для продления контракта с "Барселоной". | soccernews.ru