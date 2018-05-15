"Барселона" отказалась от приобретения трех центрбеков из-за их высокой трансферной стоимости

Каталонская "Барселона" отказалась от приобретения трех центральных защитников из-за их высокой трансферной стоимости.

Как информирует El Mundo Deportivo, по этой причине "сине-гранатовые" свернули свой интерес к Калиду Кулибали ("Наполи"), Маркиньосу (ПСЖ) и Маттейсу Де Лигту ("Аякс"). Стоимость каждого из этих игроков оценивается не менее чем в 60 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" готова продать "Валенсии" двух своих игроков. | soccernews.ru