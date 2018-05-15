"Барселона" отказалась от приобретения трех центрбеков из-за их высокой трансферной стоимости

Теги барселонакалиду кулибалиматтейс де лигтмаркиньос

"Барселона" отказалась от приобретения трех центрбеков из-за их высокой трансферной стоимостиКаталонская "Барселона" отказалась от приобретения трех центральных защитников из-за их высокой трансферной стоимости.

Как информирует El Mundo Deportivo, по этой причине "сине-гранатовые" свернули свой интерес к Калиду Кулибали ("Наполи"), Маркиньосу (ПСЖ) и Маттейсу Де Лигту ("Аякс"). Стоимость каждого из этих игроков оценивается не менее чем в 60 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" готова продать "Валенсии" двух своих игроков. | soccernews.ru

комментарии
ссс

Де Врей и Альдервелерд, бесплатные чем не центрбеки

Ответить
Пьянь

Де Врея проебали. Алдервейрелд не бесплатный, у него контракт до 19 года.

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 37 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Леванте 37 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
Полная таблица

топ-5 тегов