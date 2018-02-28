"Барселона" отказалась от приобретения ведущего защитника "Баварии"

Каталонская "Барселона" отказалась от приобретения ведущего защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабы.

Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовых" смутила высокая стоимость 25-летнего бека чемпионов Германии. Поэтому каталонский гранд принял решение продолжить свое сотрудничество с Люкой Динем в качестве основного конкурента Жорби Альбы за место в составе на левом фланге обороны.

Напомним, "Барселона" согласовала с "Гремио" трансфер Артура. | soccernews.ru