"Барселона" отказалась от приобретения ведущего защитника "Баварии"

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"Барселона" отказалась от приобретения ведущего защитника "Баварии"Каталонская "Барселона" отказалась от приобретения ведущего защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабы

Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовых" смутила высокая стоимость 25-летнего бека чемпионов Германии. Поэтому каталонский гранд принял решение продолжить свое сотрудничество с Люкой Динем в качестве основного конкурента Жорби Альбы за место в составе на левом фланге обороны.

Напомним, "Барселона" согласовала с "Гремио" трансфер Артура. | soccernews.ru

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