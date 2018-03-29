"Барселона" отказалась от приобретения защитника "РБ Лейпциг" из-за его высокой трансферной стоимости

Каталонская "Барселона" отказалась от приобретения защитника "РБ Лейпциг" Дайота Упамекано, информирует Le 10 Sport со ссылкой на испанские СМИ.

Сообщается, что "сине-гранатовые" высоко оценили игровые качества 19-летнего бека "быков", однако они не намерены тратить на его приобретение 100 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте игрока.

В нынешнем сезоне Упамекано забил 1 гол в 33 матчах за "РБ Лейпциг".

Напомним, Месси тренировался в общей группе по возвращению в клуб. | soccernews.ru