"Барселона" отказалась от Салаха

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"Барселона" отказалась от Салаха

Фото: твиттер Салаха\Автор неизвестен

Будущее нападающего сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамеда Салаха остается неопределенным на фоне истекающего летом 2023 года контракта.

Как сообщает журналист Хави Мигель, в игроке была заинтересована "Барселона", которая ищет вариант для звездного летнего трансфера.

Однако, по информации источника, руководство каталонского клуба полностью исключило подписание 29-летнего египетского нападающего.

Отмечается, что варианты с Холандом и Левандовским все еще реальны для каталонцев.

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