"Барселона" отказалась от своих претензий на хавбека сборной Германии
Каталонская "Барселона" отказалась от своих претензий на полузащитника гельзенкирхенского "Шальке" Максимилиана Майера.
Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" не будут претендовать на 22-летнего хавбека "кобальтовых", за которым они следили достаточно длительное время, ввиду того, что отдали предпочтение подписанию игрока бразильского "Гремио" Артура.
Напомним, "Барселона" намерена побороться с "Реалом" за общую трансферную цель. | soccernews.ru
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|Герта
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|Штутгарт
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|Кельн
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