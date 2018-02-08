"Барселона" отказалась от своих претензий на хавбека сборной Германии

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"Барселона" отказалась от своих претензий на хавбека сборной ГерманииКаталонская "Барселона" отказалась от своих претензий на полузащитника гельзенкирхенского "Шальке" Максимилиана Майера.

Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" не будут претендовать на 22-летнего хавбека "кобальтовых", за которым они следили достаточно длительное время, ввиду того, что отдали предпочтение подписанию игрока бразильского "Гремио" Артура.

Напомним, "Барселона" намерена побороться с "Реалом" за общую трансферную цель. | soccernews.ru

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